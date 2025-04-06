Mahir Polat'ın ağabeyi Cumhuriyet'e konuştu: 'Yemiyor, içmiyor, yürek elde dolanıyoruz'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 12:44

Güncelleme: 06.04.2025 - 12:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi yönünde rapor verilmesine karşın cezaevinde tutulmaya devam ediyor.

Gazetemize konuşan Polat’ın ağabeyi Cevdet Polat, kardeşinin kapalı alan fobisinin de tansiyon rahatsızlığını tetiklediğini belirtti.

‘ASANSÖR BiLE KULLANMAZDI’

Mahir Polat’ın çocukluğundan beri böyle bir rahatsızlığının olduğunu vurgulayan Cevdet Polat, kendisi çok uzun süredir asansör bile kullanmıyordu” dedi. Kardeşlerinin durumu için endişeli olduğunu söyleyen Polat, “Yemiyor, içmiyor yürek elde dolanıyoruz. Her telefon sesinde çırpınıyor göğüs kafesimizdeki naçar yüreklerimiz. Ona bir şey olacak ve haberimiz olmayacak diye uyumayı ar biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahir Polat'ın ağabeyi (En soldan ikinci)

‘ANNEMİZE NE DERİZ?’

Mahir Polat’ın ailenin en küçüğü olduğunu belirten Polat, “O anamın emaneti. Ona bir şey olursa anama ne deriz? ‘Dört kardeş bir çocuğa sahip çıkamadınız’ derse ne deriz? İki gözümün nuru Mansur’um ‘Babam nerede?’ diye sorsa ne derim diye köşe bucak kaçıyorum. O, ekmekte tuzun hakkına hürmet eden bir çocuk, bunca adaletsizlik reva mı?” dedi. Bir aile ve koca bir ülke son dakika haberlerini okuyamaz oldu diyen Polat, aile olarak uyumak için, gülmek için, nemli gözlerle ve bir milim eksilmeyen umutlu yürekle yol beklediklerini söyledi.

‘CEZAEVİ ZARAR VERİYOR’

Öte yandan Av. Erkam Erdem Polat’ın cezaevindeki günlük tansiyon verilerini paylaştı.

“Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok” diyen Av. Erdem, “Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor” dedi.