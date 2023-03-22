İstanbulluların son 2 yılda en mutsuz olduğu ay açıklandı!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:45

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından aylık olarak yapılan İstanbul Barometresi araştırmasının Şubat 2023 raporu yayımlandı.

Buna göre, İstanbullular Şubat ayında evde, en çok 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri konuştu.

EN ÇOK DEPREM KONUŞULDU

*Katılımcıların yüzde 76'sı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin evde en çok konuşulan konu olduğunu belirtti.

*Katılımcıların yüzde 90,7'si Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin gündemi olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 73,7'si ise olası İstanbul depreminin Şubat ayında İstanbul'un gündemi olduğunu belirtti.

BİNALARININ AĞIR HASAR ALACAĞINI YA DA YIKILACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

*Yüzde 29,8’i İstanbul yakınlarında 7 veya daha şiddetli bir deprem meydana geldiği takdirde yaşadıkları konutun ya da binanın ağır hasar alacağını veya yıkılacağını düşünüyor.

*1999 yılından önce yapılmış binalarda yaşadığını belirten katılımcıların yüzde 45,9’u ise yaşadığı konut ya da binanın ağır hasar alacağını veya yıkılacağını düşünüyor.

*Yüzde 50,1’i oturduğu binanın riskli çıkma durumunda daha güvenli bir konuta taşınacağını belirtti.

*Yüzde 21,7’si maddi yetersizlikler sebebiyle binası hasarlı olduğu durumda bile kalmaya devam etmek durumunda kalacağını belirtti.

*Marmara Depremi'nin yaşandığı 1999 yılından önce yapılmış binalarda yaşadığını belirten katılımcıların yüzde 68,9’u oturduğunu binada güçlendirme veya kentsel dönüşüme gidilmesi gerektiğini belirtti.

RİSK TESTİ YAPTIRACAKLARIN ORANI YÜZDE 50,1

*Yüzde 65,7’si İstanbul’da binaların depreme dayanıklı hale getirilmesinde merkezi yönetimin görev alması gerektiğini belirtirken, yüzde 61,9’u İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev alması gerektiğini belirtti.

*Yüzde 50,1'i oturduğu konuta deprem risk tespiti yaptırmayı düşünüyor. 1999 yılından önce yapılmış binalarda yaşadığını belirten katılımcıların yüzde 54,1'i oturduğu konuta deprem risk tespiti yaptırmayı düşündüğü belirtti.

KATILIMCILARIN YÜZDE 58'İ ÖFKELİ

*İstanbulluların son 2 yıldaki geçirdikleri en mutsuz ay, bu yılın Şubat ayı oldu. İstanbul Barometresi araştırması süresince ortalama yüzde 4,9 olan mutluluk skoru bu ay yüzde 2,7 olarak ölçüldü.

Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen Şubat ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi yüzde 3,7 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 58'i son günlerde kendini öfkeli hissettiğini belirtti.