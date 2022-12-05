SOMDER'in yaptığı araştırmaya göre genç emekçiler çalıştıkları işlerinde mutsuz

05 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

534 kadın ve 533 erkeğin katıldığı araştırma kapsamında, 10 Eylül-10 Ekim tarihlerinde 18-35 yaş aralığındaki öğrenci, çalışan ve işsizlerle görüşüldü. İşkolu bazında yapılan “işten memnun olma” hali analiz edildiğinde motokuryeler yüzde 73.5 ve market mağaza çalışanları yüzde 67.7 oranla en mutsuz çalışanlar olarak ölçüldü. Emekçiler, yaşadıkları sorunları Cumhuriyet’e anlattı.

Altı yıldır markette çalışan 35 yaşındaki K.T., uzun çalışma saatlerinden şikâyetçi. “Bizim emek gücümüz patronun gözünde maddi manevi bir değer taşımıyor” diyen işçi, “Fiziksel yorgunluk bir yana yöneticilerin bize karşı olan tutumları da bizi olumsuz etkiliyor. Tüm olumsuzlukların kaynağı bizmişiz gibi davranıyorlar. Mağaza içinde yaşanan hırsızlık olaylarından bile biz sorumlu tutuluyoruz. O kadar uzun saatler çalışıyoruz ki kendi alışverişimizi yapmaya vaktimiz kalmıyor” diye konuştu.

"YOĞUN VE STRESLİ"

Enerji sistemleri mühendisliği bölümü mezunu 29 yaşındaki market işçisi de 2017 yılında mezun olduktan sonra dört ay kendi mesleğini yaptığını ancak çalıştığı şirket ekonomik sıkıntı yaşadığı için işten ayrıldığını belirterek şöyle konuştu: “Daha sonra kendi alanımda iş bulamadığım için markette çalışmaya başladım. Çalışma hayatımız çok yoğun ve stresli. Bu mesleğin en önemli sorunları çalışma saatleri, molalar ve iş tanımının yapılmamış olması.”

E-ticaret firmasında kurye olarak çalışan Onur Ç. de uzun saatler boyunca ağır koşullarda çalıştığını söyledi. İşçi, “Kurye olarak çalışıyorsan ne kadar çok teslimat yaparsan o kadar çok para kazanıyorsun. Biz de geçinebilmek için uzun saatler boyunca çalışıyoruz. Elimize para geçse de kenimize ayıracak vaktimiz kalmıyor” ifadelerini kullandı.