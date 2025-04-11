İstanbul'u fırtına vurdu... Çatılar uçtu, elektrik telleri koptu!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 08:57

Güncelleme: 11.04.2025 - 09:20

Kent genelinde akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde birçok noktada çatılar uçtu, araçlar ve elektrik hatları zarar gördü.

Avrupa yakasında Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve çevre ilçelerinde, gece saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü.

AHŞAP BİNA KISMEN ÇÖKTÜ

Beyoğlu ilçesine bağlı Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta riskli olduğu gerekçesiyle daha önceden mühürlenen iki katlı ahşap bina, şiddetli rüzgara dayanamayarak kısmen çöktü. İkinci katı yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

ÇATI PARÇALARI, ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak'ta, fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü. İtfaiye ekipleri sokakta önlem alıp kopan parçaları kaldırırken, 3 araç hasar gördü.

ÇATI UÇTU, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Sancaktepe ilçesine Merve Mahallesi Dursun Sokak'ta, bir binanın çatısı fırtına nedeniyle yerinden koparak sokakta bulunan elektrik tellerine zarar verdi. Sokakta elektrik kesintisi yaşanırken, ekipler kopan çatıyı kaldırıp, telleri onarmak için çalışma başlattı.