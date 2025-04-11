Meteoroloji açıkladı: 11 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 11.04.2025 - 08:05

Güncelleme: 11.04.2025 - 08:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Sakarya'nın doğu kesimleri, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Sakarya'nın doğu kesimleri, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ile ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sakarya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SAKARYA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 3°C

Sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 11°C

Sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR 7°C, 13°C

Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 2°C, 13°C

Yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 19°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 18°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 16°C

Sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 8°C

yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 3°C

sabah saatlerinde kar yağışlı

KONYA 0°C, 11°C

Öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

NEVŞEHİR -2°C, 8°C

Öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu gece saatlerinde bölge genelinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK 1°C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 5°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 2°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 1°C, 11°C

karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE 2°C, 14°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 4°C, 8°C

Öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 3°C, 13°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 6°C

Öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARS -4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -1°C, 13°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 3°C, 12°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 3°C, 16°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 14°C

Sağanak yağışlı

MARDİN 4°C, 14°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı