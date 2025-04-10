Nisan ayında kar ve fırtına uyarısı!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:58

Güncelleme: 10.04.2025 - 14:58

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan verilere göre; 11 Nisan Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer etkili olması (5 ila 15 cm arası kar örtüsü) beklendiği belirtilerek, "Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (buzlanma ve don olayı, tipi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Valilik, aynı gün rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu. Açıklamada, 11 Nisan Cuma günü Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerinde 80 km/saat) beklendiği de belirtilerek, "Çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelerle yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 06.00 ile 21.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.