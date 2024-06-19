İstanbul'un 'bayram dönüşü' yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle beraber yurttaşlar tatillerinden dönmeye başladı. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 19:07
İstanbul'un 'bayram dönüşü' yoğunluğu başladı
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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı yoğunluk oluştu.

EKİPLER SÜRÜCÜLERİ UYARIYOR

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yollarında trafik yoğunluğunun devam etmesi bekleniyor.


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