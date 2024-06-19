İstanbul'un 'bayram dönüşü' yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle beraber yurttaşlar tatillerinden dönmeye başladı. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.
Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde akıcı yoğunluk oluştu.
EKİPLER SÜRÜCÜLERİ UYARIYOR
Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.
Kara yollarında trafik yoğunluğunun devam etmesi bekleniyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erzincan depreminde durmuştu, 85 yıl sonra hareket etti
- İspanya Arda Güler'i konuşuyor!
- ‘Eşim için işletilen süreç bana da işletiliyor’
- Ünlü ekonomist 'büyük finansal çöküş' için tarih verdi!
- TL'de kontrollü değer kaybı...
- Çeşme'de halkın imdadına belediye yetişti!
- Akaryakıta zam geliyor!
- Samet, Abdülkerim’in şortunu giymiş
- Selvi yine MHP’nin hedefinde!
- Samet Akaydin herkesin donup kaldığı o anları anlattı!