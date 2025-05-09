İstanbul'un göbeğinde dehşet! Bakırköy'de otele silahlı saldırı: Resepsiyon görevlisi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 13:05

Güncelleme: 09.05.2025 - 14:53

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde bir otelde silahlı saldırı meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar, Lamibey Sokak üzerindeki otele kurşun yağdırdı. O anlarda içeride görevli olarak bulunan 24 yaşındaki resepsiyon görevlisi Eren Öztek, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç resepsiyonist, Bakırköy’deki özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öztek’in cenazesinin bugün öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Elde edilen ilk bulgular, olayın planlı bir saldırı olabileceğini gösteriyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da cinayetle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, soruşturma kapsamında olaya ilişkin birçok detayın gün yüzüne çıkarılması bekleniyor.