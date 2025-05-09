Antalya'da otel servisi devrildi: 3 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada şoför ile 2 otel çalışanı yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde meydana geldi.
9 otel çalışanını taşıyan Mehmet Bozkurt idaresindeki servis minibüsü, iddiaya göre önünde seyir halindeki scootera çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu devrildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada minibüs şoförü Mehmet Bozkurt, otel çalışanları Zehra İmalı ve Oktay Türkdemir yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Diğer yandan bir sağlık personeli de servis minibüsünden çıkarılan diğer otel çalışanlarını muayene etti.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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