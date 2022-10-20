İstanbul'un göbeğinde şaşırtan iş ilanı: Türkçe bilen eleman aranıyor

20 Ekim 2022 Perşembe, 08:12

İstanbul'da tekstilin kalbi olarak nitelendirilen Nişantaşı'nda bulunan bir mağazanın vitrininde asılı "Türkçe bilen eleman aranıyor" ilanı gündem oldu. Çevredeki çoğu tekstil mağazasının operatör, dikişçi ya da manken aradığı ilanların arasında 'Türkçe bilen eleman aranıyor' ilanı herkesi şaşkına çevirdi.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre, mağazadaki ürünlerin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Ancak firma ortaklarının İranlı ve Arap, çalışanların ise Suriyeli olduğu belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre müşterilerinin yüzde 80'i yabancı olan mağaza, yüzde 20'lik Türk müşterileri için Türkiye'de Türkçe bilen satış elemanı arıyor.

"TÜRKİYE'DE YABANCI GİBİ HİSSEDİYORUM"

İlanı gören bir yurttaş ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gören herkes şaşırıyor, bizler de çok şaşırdı. İstanbul'un göbeği burası, Türkiye'de yabancı gibi hissediyorum kendimi şu anda"