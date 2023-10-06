İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim 1923'te ne oldu? 6 Ekim'de toplu taşıma İstanbul'da ücretsiz mi?

Yayınlanma: 06.10.2023 - 11:19

Güncelleme: 06.10.2023 - 11:19

İstanbul'un kurtuluşu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok yurttaş kurtuluşun ne zaman gerçekleştiğini ve nasıl olduğunu internette araştırıyor. Peki İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim 1923'te ne oldu? Toplu taşıma İstanbul'da ücretsiz mi?

6 EKİM 1923'TE NE OLDU?

İstanbul, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ardından 30 Ekim 1918'de İtilaf Devletleri donanmalarının kontrolü altına girmişti. Ancak işgal, fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen, 16 Mart 1920'de resmi bir işgale dönüştü.

Türk Ordusu'nun İzmir'e girişinin ardından, Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu, İtilaf Devletleri'nin kontrolündeki bölgelere doğru ilerlemeye başladı. Bu durum, Fransız ve İtalyan birliklerinin hızla geri çekilmesine neden oldu. Çanakkale'deki İngiliz birlikleri savunma pozisyonu aldı.

İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma arayışlarına girişti. Ankara Hükûmeti, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü talep etti, ancak İngiltere Başbakanı Lloyd George bu talepleri reddetti. Bunun sonucunda savaş pozisyonu alınması emri verildi, ancak İngiliz birlikleri ateş açmadı. Bu olayın ardından İzmir'in kurtuluşu gerçekleşti ve sıra İstanbul'a gelmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine Refet Paşa Türkiye'yi temsil etmek üzere görevlendirdi. Selahattin Adil Paşa ise İstanbul komutanı olarak atandı. Bu başarıların ardından Lozan Barış Antlaşması imzalandı. 23 Ağustos 1923'te İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan çekildi. 6 Ekim 1923 tarihinde ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girerek şehri işgalden kurtardı.

TOPLU TAŞIMA İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim, İstanbul'un kurtuluş günü olarak kabul edilir ve her yıl coşkuyla kutlanır. Bu özel günde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olarak sunulur.