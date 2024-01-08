İstanbul’un merkezinde elektrik isyanı!

İstanbul’un merkez ilçelerinden Şişli’de 20 saattir devam eden elektrik arızası yurttaşları mağdur etti. BEDAŞ, bugün de arızaların devam edeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:48
İstanbul’un merkezinde elektrik isyanı!
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İstanbul'da başta Şişli Merkez Mahallesi Hanımefendi Sokak olmak üzere pek çok bölgede elektrik arızası sürüyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (BEDAŞ) bağlı şebekede elektrik pazar günü saat 16.00’da kesildi.

BEDAŞ arıza hattını arayan yurttaşlara her seferinde 3 saat sonra arızanın giderileceği söylendi. Aradan 20 saat geçmesine karşın elektrik sağlanamadı.

Bölgede oturan yurttaşlar, seslerini sosyal medyada duyurmaya çalıştı. Paylaşımlarda BEDAŞ ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı etiketlenerek sorunun çözülmesi istendi.

"KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Yurttaşlar, “Elektrik arızası nedeniyle kombi çalışmıyor, ısınamıyoruz. Buzdolabındaki yiyeceklerimiz kullanılamaz hale geldi. Elektrik arızalı sık sık ve uzun süreli yaşanıyor. Kalıcı çözüm istiyoruz” dedi.

Sabah saatlerinde, yaklaşık 20 saat sonra arızayı gidermek için çalışma başlatıldı. Yurttaşların tepki gösterdiği ekipler “Bize yeni haber verdiler” savunması yaptı. Ekipte yer alan sadece bir kişinin kazıp diğerinin izlemesine mahalle sakinleri “Fıkra gerçek oldu” dedi.

Öte yandan BEDAŞ bugün de kesintilerin devam edileceğini açıkladı. Kesintinin yaşanacağı bölgeler şu şekilde:

İstanbul Şişli ilce merkez-merkez mah Abide-i Hürriyet, Ahenk, Büyükdere, Feriköy Fırın, Güvenç, Hasat, Huzur, Kazım Orbay, Palazoğlu, Perihan, Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel, Reha Yurdakul, Sıra Cevizler, İskenderoğlu, İyiniket Sokak bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00-08/01/2024 15:00:00 saatleri arasında bakım çalışması-önleyici bkım sebebi ile iş sağlığı ve güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


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