Adana'da üretilen Avrupa'nın ilk elektrikli şehirler arası otobüsü 2024'te Paris'e ulaşacak

Yayınlanma: 07.01.2024 - 14:20

Güncelleme: 07.01.2024 - 14:20

TEMSA'nın otobüsleri, 'tarihin en yeşil olimpiyatı unvanını' almaya hazırlanan Paris 2024'te, izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak.

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada en çok takip edilen spor organizasyonun başında gelen Yaz Olimpiyatları, 6 Temmuz-11 Ağustos arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

Tarihin en yeşil olimpiyatını yapma taahhüdüyle yola çıkan Paris 2024, bu kapsamda seyahatten konaklamaya, spor tesislerinden güvenliğe kadar birçok alanda sürdürülebilirlik odaklı bir politika izleyecek.

Geçmiş olimpiyatlara göre, karbon emisyonunun en az yüzde 50 azaltılması hedeflenen Paris 2024'te, toplu taşımada da elektrikli araçlar başrolde olacak.

Paris 2024'te görev alacak operatörler bu kapsamda elektrikli araç anlaşmalarını hızlandırırken, bu anlaşmalardan biri de B.E. Green ile TEMSA arasında imzalandı.

Anlaşma kapsamında ilk etapta 8 adet LD SB E model elektrikli otobüs, haziran ayında B.E. Green şirketine teslim edilecek. Adana'da üretilecek otobüsler Paris 2024'te, izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak.

AVRUPA'NIN İLK ELEKTRIKLİ ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSÜ

12 ya da 13 metre olarak iki farklı seçenek olarak tüketicilere sunulabilen LD SB E, 63 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 210, 280 ve 350 kWh olmak üzere 3 farklı batarya kapasitesi seçeneği sunan LD SB E'nin menzili de uygun koşullarda 350 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Araç yaklaşık 2 saatlik sürede tam şarj kapasitesine ulaşabilirken, dijital gösterge paneli sayesinde sürüşle ilgili tüm bilgiler kolayca takip edilebiliyor. Aracın elektrikli aksamlarının birçoğunun aynı bölgede konumlandırılması, aracın servis ve bakım hizmetlerinde de büyük kolaylık sağlıyor.

Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA tarafından, geçen yıl Hannover'de düzenlenen IAA Transportation'da lansmanı gerçekleştirilen LD SB E, aynı zamanda Avrupa'nın ilk elektrikli şehirler arası otobüsü unvanına sahip.