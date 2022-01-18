Bekaroğlu'ndan 'torba teklif' açıklaması: Yaklaşan seçimin finansmanı TOKİ müteahhitlerinden!

18 Ocak 2022 Salı, 10:20

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP'nin Meclis'e sunduğu yeni 'torba' teklifinde yer alan çarpıcı bir ayrıntıya dikkat çekti.

Bekaroğlu, geçen hafta Genel Kurul’a sevk edilen “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması” hakkındaki torba kanun teklifinin müteahhitlere fiyat farkı ödemesi olanağını getiren 11. maddesinin görüşülmesi sırasında AKP milletvekillerinin verdiği önerge içeriğinin TBMM’nin kanun yapma yetkisinin elinden alınıp Cumhurbaşkanı’na verilmesi anlamına geldiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bunun TOKİ müteahhitlerine istediği gibi para aktarıp seçimleri finanse etmek için getirildiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin halk idaresi için dünya kadar bedel ödediğini, buralara kolay gelinmediğini, türlü badireler darbeler atlatıldığını belirten Bekaroğlu, “Bu kanunda sınırı belli olmayacak şekilde; fiyat farkı ödenmesi ve sözleşme devrine ilişkin kuralları kaideleri belirleme yetkisi ve kimlere ne verilip verilmeyeceği tamamen Cumhurbaşkanına bırakılıyor. Böyle bir şey olamaz. Demokrasilerde kanun çıkarma yetkisi parlamentoya aittir ve bu yetki asla devredilemez. Getirilen Geçici Ek Madde ise sınırları belli olmayan takdir yetkisi vermektedir, amacını aşan bir yetki devridir” diye konuştu.

Bu geçici madde ile Cumhurbaşkanı’na TBMM’nin kanun yapma yetkisi verildiğini belirten Bekaroğlu, Anayasa’ya aykırı bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nden geri döneceğini ama o arada birçok işlem tesis edileceğini, yapılan işlemlerin sadece bir iki kişiyi değil, 84 milyon insanı ilgilendirdiğini söyledi.

"FARKLI DÜZENLEME YAPABİLİR" YETKİSİ

AKP'li milletvekilleri tarafından verilen ve 11. maddeye ek fıkra ilavesini isteyen önergede şu ifadeler yer alıyor:

“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 01.12.2021 tarihinden önce ihale edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde süre uzatımı verilmesi dahil, bu maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenleme yapılabilir.”

"Cumhurbaşkanı’na farklı düzenleme yapabilir’ şeklinde sınırı belli olmayan bir yetki devri yapıldığını ifade eden Bekaroğlu, “Milleti kandırmayın, yalan söylemeyin, sahtekarlık yapmayın. Bayramlarda seyranlarda ‘Gazi Meclis’ demekle olmaz. Lafa gelince ‘Gazi Meclis’ ama Meclis’in yetkilerini elinden alacaksınız. Bu Meclis, tüyü bitmemiş yetim hakkı ile ilgili düzenlemeler yaptığı için Yüce Meclis’tir. Çıkardığı kanunlarla kaynakların nerede nasıl kullanılacağına karar verdiği için Yüce Meclis’tir. Çıkardığı kanunlara göre insanlar hapse giriyor, çıkıyor, af getiriyor vs; bunlardan dolayı Yüce Meclis’tir. ‘Farklı’ istediğin gibi düzenleme yapma yetkisi veriyoruz. Böyle bir şey olmaz, bu yanlış, bu döner. Hiçbiri olmasa çok kısa süre sonra Yüce Divanlardan döner. Böyle bir şey yapmayın, etmeyin, eylemeyin diyoruz ama maalesef dinletemiyoruz” diye konuştu.

"HADDİ BU KADAR AŞANI GÖRMEMİŞTİK"

“Gecenin en karanlık vakti, sabaha en yakın olunan zamandır” diyen Bekaroğlu, “Bunları çok gördük ama bu kadar haddini aşanları görmemiştik, onu da görmüş olduk” dedi. Seçilip milletvekili olarak TBMM üyesi olanların el kaldırıp Meclis’in yetkilerini TOKİ’ye devretmelerinin akıl almaz bir davranış olduğunu ifade eden Bekaroğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden büyük paralar dağıtıyorlardı. Eşe dosta, seçime, sözde gazeteci geçinenlere para saçıyorlardı. İBB ellerinden gitti. İkinci (para) saçma yeri TOKİ’dir. Şimdi istediği gibi TOKİ’nin müteahhidine para aktaracak buradan. TOKİ ihale filan yapmıyor, çağırıyor adamını ‘gel şunu al.’ Şimdi diyecekler ki, ‘İş 50 TL mi, sana 50 TL daha veriyoruz, 25’ini seçimde dağıtacaksın.’ Haramdır haram. Bu ekmek alamayan, alışveriş yapamayan, faturasını ödeyemeyen dul kadının parasıdır, tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Ekmek bulamayan insanların parasıdır bu para. Haram zıkkım olsun!” diye konuştu.