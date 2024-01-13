İstasyon Dergisi 3. yılını pek çok ünlü ismin katıldığı bir törenle kutladı

Yayınlanma: 13.01.2024 - 16:11

Güncelleme: 13.01.2024 - 16:11

Maltepe Belediyesi'nin yayın organı İstasyon Dergisi, ünlü yazarların katılımıyla düzenlenen muazzam bir törenle 3. yılını kutladı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

7 yaşında görme engelli İpek Nisan Göker, Yüzyılın Aydınlık Yüzleri ödülüne layık görülürken, kendi besteleriyle verdiği piyano resitali ile izleyenleri duygulandırdı.

7 YAŞINDAKİ MÜZİSYEN İPEK NİSAN GÖKER GECEYE DAMGASINI VURDU

Gecenin en dokunaklı anlarından biri, 7 yaşındaki görme engelli müzisyen İpek Nisan Göker'e yaşatıldı. Göker, kendi besteleriyle piyano resitali gerçekleştirerek izleyicileri duygulandırdı ve "Yüzyılın Aydınlık Yüzleri" ödülüne layık görüldü.



Gecede konuşan ev sahibi Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe’nin kültür-sanat başkenti olmak yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, “İstasyon ve bu gecede verdiğimiz ödüller, ülkemizde çoraklaştırılmaya çalışılan kültür ve sanat dünyasında, Maltepe’nin nasıl bir vaha haline geldiğini gösteriyor.” dedi.



GECEYE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Maltepe Belediyesi’nin yayın organı olan ve birbirinden ünlü yazarların yer aldığı İstasyon Dergisi, 3. yılını muhteşem bir törenle kutladı. "Yüzyılın Aydınlık Yüzleri" adı altında düzenlenen gecede 20 kişi ödüle layık görüldü. Yetkin Dikinciler ve Ayşen Şahin’in sunduğu geceye CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra şair Şükrü Erbaş, tarihçi Sinan Meydan,şair-yazar Ataol Behramoğlu, yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, yazar Ahmet Ümit, şair-yazar Sunay Akın ve pek çok ünlü isim katıldı.



AÇILIŞ KONUŞMASI KILIÇ’TAN

Gecenin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Hem ödül vermek, hem de İstasyon dergimizin üçüncü yaş gününü coşkuyla kutlamak için bir araya geldik. Bu özel ve anlamlı gecemizin Maltepemizin kültürel ve toplumsal izdüşümünü empoze ediyor aslında. Tam 10 yıl önce göreve geldiğimde Maltepe’nin her köşesine umut tohumlarını ekmeyi hayal etmiştim, bugün bu tohumların yeşerdiğini, büyüdüğünü görmek benim için bir onur ve mutluluk kaynağı" diyerek duygularını ifade etti.

İMAMOĞLU DA BİR DERGİ TUTKUNU

Daha sonra kürsüye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması büyük alkış alırken, İstasyon dergisini ortaya çıkaran Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları belirtti:

"Sizlerle bir arada olmak benim için onurdur. Çok değerli Maltepe Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde buluştuk, çok teşekkür ediyoruz. Ben aslında bir dergi tutkunuyum. Her ay 10-15 dergi alıyor, bakıyorum. Dergilerin satılmamasına üzülüyor ve bir kısım dergilere de katkı sunmaya devam ediyorum. Her ne kadar kağıda alışkanlığımız varsa da tercihler değişiyor. Ama buna bir usul bulmak lazım. İnşallah nice yıllar yaşasınlar."



ÖDÜL ALAN İSİMLER VE KATEGORİLER

Gece "Yüzyılın Aydınlık Yüzleri" ödüllerine layık görülen isimler şunlardı:

Zülfü Livaneli Ödülü: Ekrem İmamoğlu

İpek Nisan Göker Ödülü: Zülfü Livaneli ve Ekrem İmamoğlu

Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Ödülü: Bircan Usallı Şilan

Metin Akpınar Ödülü: Engin Altay

Metin-Kemal Kahraman Ödülü: Dr. Hüseyin Nazlıkul

Zeynep Oral Ödülü: Ulaş Geroğlu

Nükhet Duru Ödülü: Ferhat Livaneli

Ahmet Ümit Ödülü: Nazım Alpman

Yaşar Seyman Ödülü: Mazlum Çimen

Ataol Behramoğlu Ödülü: Kenan Otlu

Serhan Asker Ödülü: Araştırmacı Ertan Aksoy

Şükrü Erbaş Ödülü: Erdem Gül

Nebil Özgentürk Ödülü: Gazeteci ve Yazar Gülşen İşeri

Hale Soygazi Ödülü: Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner

Halil Ergün Ödülü: Menderes Samancılar

Sinan Meydan Ödülü: Nasuh Mahruki

Sunay Akın Ödülü: Ali Kılıç

Gürbüz Doğan Ekşioğlu Ödülü: Ekin Başak Akgül

Süleyman Saim Tekcan Ödülü: Can Ersal

Nevzat Çelik Ödülü: Gazeteci Hilal Solmaz

KONSER İPTAL EDİLDİ

Ancak gece, 6 askerin şehit olduğu ve 7 askerin yaralandığı haberlerinin gelmesi üzerine planlanan konser iptal edildi ve etkinlik sona erdi. Bu olumsuz gelişmeye rağmen, İstasyon Dergisi'nin kültür-sanat alanındaki başarıları ve ödüllerle dolu üç yılını kutlama coşkusu devam etti.