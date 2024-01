Ekrem İmamoğlu TMOK toplantısına misafir oldu: '2027 Avrupa Oyunları’na talibiz'

Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:52

Güncelleme: 09.01.2024 - 15:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Uğur Erdener Başkanlığında toplanan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin Bakırköy’deki Olimpiyat Evi’nde gerçekleştirilen toplantısına misafir oldu. Yönetim toplantısına eşlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Milli Olimpiyat Komitemizi çok kutsal bir yere koyuyorum Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar arasında. Çünkü, özgün bir yapısı var. Bu özgün yapı, Türkiye'de çok da başaramadığımız ve olması gereken bir yapı. Başta spor olmak üzere, birçok hususta kendi kendini yöneten mekanizmaların oluşması ve olgunlaşması kavramına tam anlamıyla örnek bir kuruluş olarak tarihleyebileceğimiz bir kurumumuz. Bunun sayısının ve sektörlerinin ortamlarının artması lazım. Ama başaramıyoruz. Bir merkeziyetçilik ve kendi içinde biraz büzüşen bir yapısı, demokrat olmayan bir yapısı var birçok sivil toplum, spor, sanat, kültür ve birçok kavramla ilgili” dedi.

“‘OLİMPİYAT’ İSMİ, İNSANA BAMBAŞKA BİR DUYGU VERİYOR”

Milli Olimpiyat Komitesi’nin bu anlamda başka bir konumda olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Ben de yönetişim modeliyle ve konumu itibariyle çok önemsiyorum. Zaten ‘olimpiyat’ ismi, insana bambaşka bir duygu veriyor hem ruhu itibariyle hem tarihi itibariyle. Bu kapsamda İstanbul için de önemli bir hedef konumunda olimpiyat denince. Tabii Milli Olimpiyat Komitemiz, bu anlamda çok özel, önemli mücadeleler verdi geçmiş zaman diliminde. Ama henüz İstanbul, bu ev sahipliği konumuna erişemedi; erişmeli. Bu bence olimpiyat için de çok önemli bir buluşma olacak. Sadece İstanbul tarafından olumlu ve önemli bir buluşma olmayacak. Çünkü, İstanbul'un dünyadaki konumu ortada. Bu kapsamda da yerel yönetim olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kararlılığımızı, inancımızı bunun gereğinin yapılması, bu anlamdaki altyapı çalışmaları, iş birliği… Her ne olursa olsun masanın etkin bir hak ettiği konumuyla ya da vermesi gereken fedakarlık yapması gereken, emek vermesi gereken konumuyla doğru yerde duracağımızı, Başkanımıza çok defalar ilettim. Ve hala oradayız” diye konuştu.

“HER AŞAMAMIZI MUTLAKA SAYIN BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ”

Devlet kurumlarının ve konunun paydaşlarının ilk hedefinin 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’nı İstanbul’a getirmek olması gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu anlamda da özgün, etkili bir çalışma yürütme gayreti içerisindeyiz. Göreve geldiğimizin ilk yılından itibaren her adımımızı, her aşamamızı mutlaka Sayın Başkanımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Sağlıklı bir diyalog ve istişare kanalı oluşturduk İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Milli Olimpiyat Komitesi arasında. Bunun daha da büyüyerek gelişmesi konusunda da istekliyiz. Bütün bu ilişkiler sürerken, böyle bir olimpiyat hedefiyle yürürken, bir de biz buna aynı zamanda bir çoklu branşların mücadele ettiği ve iyi bir deneyim olacağını düşündüğümüz, kente de renk katacağına inandığımız, bunu da kent kabiliyetiyle çözebileceğimize inandığımız 2027 Avrupa Oyunları’nın da İstanbul'da düzenlenmesini istediğimizi Sayın Başkan'ımız biliyor. Kendisine hem her aşamasında yine aktarımlarım oldu hem de yazılı olarak da bu süreci yönetmek istediğimizi, ev sahipliği yapmak istediğimizi dile getirdik. Birlikte bu işi başarabileceğimizi dile getirdik. Bu kapsamda da yürüyen bir sürecimiz var. Umut ederiz hem çalışmalarınıza katkı sunan hem de bu söylediğim hedefler doğrultusunda iş birliği yapıp, başarıya ulaşan bir yolculuğu İstanbul olarak, Milli Olimpiyat Komitemizle yaparız.”