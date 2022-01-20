İşte herkesin oynadığı Wordle oyunu
Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla herkeste büyük bir merak uyandıran Wordle oyunu, Twitter'ı yeşil ve sarı küplerle doldurdu. Kullanıcılar tarafından oldukça sevilen Wordle, oldukça basit ve erişilebilir olması gibi nedenlerle dünyada viral oldu.
Son zamanlarda sosyal medyada kullanıcıların sürekli yeşil ve beyaz küp görselleri içeren paylaşımlar yapması, Wordle oyununu viral haline getirdi.
Josh Wardle tarafından 2013 yılında yaratılan oyun, 2020 yılında pandemiyle birlikte farklı bir versiyonuyla Kasım ayında tekrar kullanıcılara sunuldu.
2022'nin dünya genelinde ses getiren ilk oyunu olan Wordle oyuncularının sayısı The Guardian'a göre 2 milyonu aştı.
Orjinal hali ücretsiz olan oyun, mobil ve masaüstü cihazlardan çevrimiçi olarak kolaylıkla oynanabiliyor. Oyunun basit bir mantıkla oynanması ve her platformdan indirilebilme imkanı bulunması nedeniyle kullanıcılar tarafından çok sevildi ve kısa zamanda dünyada popüler hale geldi.
Kelime tahmin oyunu olarak kullanıcılara sunulan oyunda, oyuncular her gün yeni bir 5 harfli kelimeyi bulmaya çalışıyor.
Oyunda her gün tek bir kelime veriliyor. Toplamda 6 tahmin hakkı bulunan oyuncular, doğru tahminde bulunurlarsa kutucuklar yeşile dönerek vurgulanıyor. Kelimenin içinde olup da doğru yerde kullanılmayan harfler sarıya boyanıyor. Gri kutu ise harfin kelimede hiç görünmediği anlamına geliyor.
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