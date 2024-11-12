İşte sağlıkta dönüşüm... 18 doktorun 17'si AKP döneminde öldürüldü

Yayınlanma: 12.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:36

Sağlık çalışanlarına şiddet artarken verilen cezaların yetersiz kalması yeni saldırılara ortam yaratıyor. Sağlıkta şiddet cezasız kalmaya devam ediyor.

Eylül ayında Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Yalınayak Aile Sağlık Merkezinde doktor B.Y.’ye tekme atan, hemşire A.Y.B.’yi yere düşürüp boğmaya çalışan ve sonrasında hakaret ve tehditlerde bulunan saldırgan olayın ardından tutuklandı. “Nitelikli Basit Yaralama, Tehdit, Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaretlik" suçlamalarıyla hakkında iddianame düzenlenen saldırgan, ilk duruşmada mahkeme tarafından “Atılı suçun vasıf ve mahiyeti, muhtemel ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süre” gerekçe gösterilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“KANUN ÖLÜNCE Mİ KORUYACAK?”

Sonraki duruşma tarihi ise 30 Ocak 2025 olarak belirlendi. Cumhuriyet’e konuşan mağdur hemşire A.Y.B., karara “Korkuyorum, beni ölümle tehdit eden, öldürmek için boğazımı iki eliyle var gücüyle sıkan şahıs ‘Basit Yaralama’dan işlem gördüğü için bugün serbest kaldı, tutuksuz yargılanacakmış. Kanunlar ne zaman koruyacak, ben ya da benim gibi kadınlar, sağlık çalışanları ölünce mi?” sözleriyle tepki gösterdi.

“KOLLUK BİRİMİ OLUŞTURULMALI”

Sağlıkta şiddetin AKP ile beraber başka bir seviyeye evrildiğini belirten Cumhuriyet tarihi boyunca toplam 18 hekim öldürüldüğünü belirten önceki dönem Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ömer Özkan Özdemir, Cumhuriyet tarihi boyunca toplam 18 doktorun öldürüldüğünü, 18 doktorun 17’sinin ise son AKP’nin “Sağlıkta dönüşüm programı” döneminde yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

“PİYASACI SİSTEM YARATILDI”

“Sistemdeki tüm tıkanıklık sağlığa erişimde tüm sorunlar hekimler ve sağlık çalışanları üzerinden çözülmeye çalışıyor. Kışkırtılmış bir sağlık talebi, piyasacı bir sağlık sistemi yaratıldı. Hekimler şiddetin odağı haline getirildi” diyen Dr. Özdemir, “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda değil, Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmalı. Sağlık bürosu ve özel kolluk birimi oluşturulmalı. Sağlık çalışanlarına şiddet davalarında hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı uygulanmamalı. Sağlıkta şiddet iş kazası kategorisinde değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı.

“ALGI DEĞİŞMELİ”

Sağlıkta şiddetin yalnızca yasa ile ortadan kalkamayacağını, algı değişikliğinin de gerektiğini vurgulayan Dr. Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak bunlar da sorunun çözümü için yeterli değil. Cezasızlık cesaret verici bir sonuç yaratıyor. ‘Sağlık personelini dövme özgürlüğü var’ algısı değişmeli. Ayrıca sağlık birimlerinde kamu hizmeti cezası kapsamında sosyal sorumluluk içeren seçenek yaptırımlar uygulanmalı.”