Doktor Öz uyardı: Burun kılı koparmanın ölümcül riski

Yayınlanma: 09.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 09.11.2024 - 12:22

Amerikalı şov programcısı Oprah Winfrey'in programında verdiği tıbbi tavsiyelerle tanınan ünlü doktor, yüzünüzün ortasında yer alan ve 'ölüm üçgeni' olarak bilinen üçgen şeklindeki alanda, "ciltle oynamamanız" konusunda uyardı.

Dr. Öz, bu alanın burnunuzla başladığını ve dudaklarınızın iki yanından aşağı doğru indiğini belirtti.

"NADİR DE OLSA ÖLÜM RİSKİ VAR..."

CNBC'nin Squawk Box programına konuşan Dr. Öz şunları söyledi: "O bölgeyi, yani ölüm üçgenini kurcalarsanız, enfeksiyonun deriyi aşıp beyninize kadar gitme riski vardır."

Ancak Dr. Öz'e göre, tehlikeli olan sadece 'ölüm üçgeninin yüzeyi' değildir.

Ünlü doktor sözlerine şöyle devam etti:

"O kılı [burnunuzun içinden] çekip çıkarırsanız... Bozulan folikülden dışarı sızan küçük bir kan damlası görürsünüz. Çünkü cilde zarar vermek ve kan sızmasına neden olur; kavernöz sinüs trombosisi, menenjit veya beyin apsesine yol açabilir ki bunların hepsi korkunç hastalıklardır..."

Dr. Öz'e göre, bu durum meydana gelirse, genellikle "sinüste bir kan pıhtısı ile başlar ve bu da kavernöz sinüsün etrafında bulunan sinirlerinizi etkileyerek bir kasın veya bezin işlevini kaybetmesine" neden olabilir.

Nadiren görülse de, fark edilmediği takdirde kişiyi ölüm riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

ÜNLÜ DOKTORDAN ÖZ'E DESTEK

Dr. Sandra Lee olarak da bilinen Dr. Pimple Popper, üçgen bölgede bir sivilce ya da leke patlatmanın hiç de komik bir şey olmadığını söyleyerek Dr. Öz'e destek verdi.

Lee, Allure'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Eğer burada enfekte bir sivilce çıkarsa, kavernöz sinüse ulaşmak için daha kısa bir mesafesi vardır. Sivilceden kaynaklanan iltihap yayılırsa da körlük ya da felç potansiyeli vardır..."

YÜZDE SİVİLCE PATLATMANIN TEHLİKELERİ

Yüzdeki sivilceleri patlatmak, çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Sivilceler iltihaplı dokulardır ve patlatılmaları durumunda "iltihabın deri altında yağ bezelerine ve kana karışma riski" vardır. Bu durum enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir.

Ayrıca, iltihaplı sivilceler zirve noktasına ulaşmadan patlatıldığında, "iltihabın deri altında yayılması ve vücutta geniş bir alana yayılması" da mümkündür. Deri altı sivilceleri patlatmak, ağrı ve acıyı artırabilir ve bu bölgedeki sinirler zarar görebilir. Zarar gören sinirlerin iyileşme süreci uzun olabilir.

Sivilceleri uygun olmayan bir zamanda ve bilinçsizce patlatmak, bölgede "kalıcı iz bırakabilir" ve bu izler estetik cerrahi müdahaleler dışında kalıcı olabilir.

Patlatılan sivilceler, aynı bölgede "kronik olarak tekrarlayabilir" ve bu durumun tedavisi oldukça zor olabilir.

NASIL PATLATMAK GEREKİR?

Eğer sivilce patlatmak gerekiyorsa, sivilcenin tamamen baş verdiğinden ve patlamaya hazır olduğundan emin olmak önemlidir.

Patlatma işlemi öncesi bölgeyi buhar yardımıyla yumuşatmak ve ardından nazikçe sıkmak, riskleri azaltabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki, sivilce patlamıyorsa, ısrarcı olmamak önemlidir.

Her durumda, sivilce tedavisinde uzman bir dermatoloğun tavsiyelerine ve tedavi yöntemlerine başvurmak en doğru yaklaşımdır.