İşte Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en genç ve en yaşı nüfusuna sahip illerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 18:00
İşte Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
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TÜİK tarafından gerçekleştirien "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması 2023" paylaşıldı. Yurt genelinde gerçekleştirilen araştırma kapsamında 50 ve üzeri yaştaki kişiler ile bilgiler, bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemi ile derlendi.

Buna göre, Türkiye'de "yaşlı" olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri nüfus 2018'de 7 milyon 186 bin 204 iken 2023'te yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfustaki yeri, 2018'de yüzde 8,8 iken 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldı. En yüksek yaşlı nüfusuna sahip ilk 3 ülke ise sırasıyla yüzde 30,1 ile Japonya, yüzde 24,5 ile İtalya ve yüzde 23,6 ile Finlandiya oldu.

EN YAŞLI İL SİNOP 

Yurt geneline bakıldığında en fazla yaşlı nüfus oranına sahip il, yüzde 20 ile Sinop oldu. Bunu yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak olarak belirlendi. Şırnak'ı yüzde 4 ile Hakkari, yüzde 4,2 ile Şanlıurfa izledi. Araştırma yurt genelinde yaklaşık her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı fert görüldüğünü de ortaya çıkardı.


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