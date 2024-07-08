İstediği şakıyı çalmadığı için müzisyeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İstanbul Kadıköy'de istek parçayı çalmadığı için müzisyen Cihan Aymaz'ı öldüren Mehmet Caymaz, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 20:53
İstediği şakıyı çalmadığı için müzisyeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası
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Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Caymaz "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanık Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Caymaz hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Cihan Aymaz'ın 2 Mayıs 2023'te Kadıköy İskelesi'nde müzik yaptığı belirtilerek, sanık Mehmet Caymaz'ın da şarkı söylemesini istediği maktulü, bıçakla tehdit ettiği, ardından bıçakla yaraladığı Aymaz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade ediliyordu.


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