İstemeye gittiği kızın abisini silahla vurdu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre kız isteme esnasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 00:44
İstemeye gittiği kızın abisini silahla vurdu
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Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kız istemeye giden Y.T. ile aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T., yanında getirdiği pompalı tüfekle istemeye geldiği kızın abisi F.G.’ye ateş etti. F.G. sırt kısmına isabet eden saçmalarla yaralanırken kaçan Y.T. de çevrede bulunan bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.G. olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Y.T. de polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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