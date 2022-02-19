İşten çıkarılan genç, intihar girişiminde bulundu: Cebimde 5 kuruş param yok

19 Şubat 2022 Cumartesi, 16:16

Aksaray’da, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nde süreli olarak çalıştığı işinden, süresi dolduğu için çıkarılan ve işsiz kalan Mehmet K. (25) dün bir inşaatın çatısında intihar girişiminde bulundu. Çatıdaki genci fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri inşaat çevresinde önlem alırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri çatıya çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. Çatıda Mehmet K.’yı dinleyen polisler, bir süre sonra genci ikna ederek çatıdan indirdi.

''CEBİMDE 5 KURUŞ PARAM YOK''



25 yaşındaki Mehmet K., “Pandemi yasağı geldi ben işime gidemedim, işime tekrar dönmek istiyorum. Devlet memuruydum, cebimde benim 5 kuruş param yok. İki üç gün sonra ev sahibi beni dışarıya atacak. Çocuğumla ben perişan mı olayım? Cebimde 5 kuruş param yok. Süt alamıyorum, mama alamıyorum, bez alamıyorum'' dedi.

''BENİM KİMSEM YOK''

Mehmet K., ''Milli Eğitim’de çalışıyordum önceden; şu anda işsiz güçsüzüm. Benim hiçbir şeyim yok. Ne anam var ne babam var. Ben devletimden yardım istiyorum. Yurt çocuğuyum, 17 sene ben yurtta büyüdüm. Benim kimsem yok. Hiç kimsem yok. Daha ne yapayım ben? Cebimde beş kuruş param yok. Evliyim, 2 yaşında çocuğum var. Çocuğum hasta eve gidemiyorum. Çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Ağlıyor bir şey alamıyorum edemiyorum. Çarşıya gidemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Benim elimden tutsunlar, beni bir işe soksunlar. Benim evim bile yok. Ev sahibi beni dışarıya atacak 2-3 gün sonra; ben ne yapayım? Cebimde beş kuruş param yok. Ben ondan çıktım buraya canıma da kıyarım yani, gene yaparım gene yaparım” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri tarafından çatıdan indirilerek hazır bekleyen ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet K. daha sonra polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.