İşten çıkarılan işçilerden su kalesinde eylem!
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar Belediyesi’nde işten çıkartılan işçiler, su kulesine çıkarak eylem yaptı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi’nde çeşitli birimlerde çalışan 10 kişinin iş akdi feshedildi.
Karara tepki gösteren işçilerden 5’i metrelerce yükseklikteki su kulesine çıktı. İşçileri görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eylem için çıktıkları kulede Türk bayrakları sallayan işçiler, işten çıkarılmalarına tepki gösterdi.
Gelen polis ekipleri, işçileri inmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. İnmemek için direnen işçiler, haklarının geri verilmesini istedi.
Bu sırada kulede bulunan işçilerden biri fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu olayın ardından diğer işçiler, su kulesinden inerek eylemlerini sonlandırdı.
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