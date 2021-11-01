'İşten çıkarılma tehdidi' tartışması cinayetle bitti

01 Kasım 2021 Pazartesi, 13:24

Olay, İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Aşağı Mahallesinde bulunan Pekmez Pazarı Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir madencilik firmasında çalışan, evli ve iki çocuk babası H.D. (32) ile kendisini işten çıkarılmakla tehdit ettiği öne sürülen Esat Oğuz (35) ile karşılaştı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada H.D., av tüfeğiyle Esat Oğuz'a ateş açtı. Oğuz, başına isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Esat Oğuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin işlendiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Oğuz'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polisi arayan şüpheli H.D., olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alındı. H.D.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, maktulün evinin yanına gelerek kendisini işten çıkarılma konusu ile ilgili tehdit ettiğini ve dayanamayıp Esat Oğuz'u tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Fotoğraf: Arşiv)