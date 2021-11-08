Memleket Partisi'nden istifa edip CHP'ye geri döndüler

08 Kasım 2021 Pazartesi, 12:53

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyi iki yıl daha uzatan tezkereye 'Evet' oyu veren Memleket Partisi'nde partinin Batman il yönetimi istifa kararı almıştı.

Bugün ise İl Başkanı Adnan Yaşar'ın da aralarında olduğu tüm üyelerin CHP'ye dönüş kararı aldığı öğrenildi.

Gelişmeyi duyuran CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar şu açıklamayı yaptı:

“Memleket Partisi milletvekillerinin ülkemize yabancı askerlerin girişine de izin veren tezkereye ‘Evet’ oyu vermesi sadece bizi değil kendi partililerini de üzmüştür. Geçtiğimiz günlerde yaşanan istifalar da bunu gösteriyordu. Fakat size yeni bir müjde vereceğim: bugün Memleket Partisi Batman İl örgütü bütün üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmak istediğini belirtmiştir. Çözümün merkezi olarak görülen partimizden belirli nedenlerle kopan arkadaşlarımızın yeniden yuvasına dönmüş olması bizleri de sevindirdi. Batman’daki bu müjdenin bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum. Geri dönen arkadaşlara; tekrar hoş geldiniz diyorum.”

NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi'nin Suriye ve Irak'a yönelik harekatlar için TSK'ye iki yıl daha yetki veren tezkereye 'Evet' oyu vermesi üzerine partinin Batman İl Başkanı Adnan Yaşar, partideki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yaşar, istifa kararında "Memleket Partisinin Türkiye topraklarına yabancı asker konuşlandırdığı tezkereye evet demesi ve AKP’nin peşine takılmasını kabul etmiyor, askerlerimizin Suriye’de ölmesini istemiyoruz. Bu vesileyle AKP zihniyeti ile yıllarca mücadele eden biri olarak, Memleket Partisi Batman İl başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullanmıştı.