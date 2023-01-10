İstiklal saldırısında yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'nde 6 yurttaşın ölümüne, 81 yurttaşın da yaralanmasına neden olan terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden kişi, Bulgaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye teslim edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden kişi Bulgaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye teslim edildi" açıklamasında bulundu.
Taksim’de 13 Kasım 2022'de meydana gelen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralamıştı. Saldırının, Suriye uyruklu Ahlam Albashir tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştı.
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