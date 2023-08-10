İstiklal Caddesi’nde dolar saçanlar yakalandı: 13 kişi gözaltında!

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde dolar saçtıkları anları sosyal medya platformunda paylaşan 13 kişi, Beyoğlu Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:17
İstiklal Caddesi’nde dolar saçanlar yakalandı: 13 kişi gözaltında!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı görüntülerinin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. 

Yapılan çalışmalarda para dağıtan şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu belirlendi. 

Grubun “internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz” şeklinde paylaşımlar yaparak görüntüleri paylaştıkları tespit edildi. Şahısların 6 Ağustos’ta İstiklal Caddesi’ne geldikleri ve para saçtıkları ardından bir araçla Alkent Mahallesi’ndeki bir adrese geçtikleri belirlendi. 

“GEÇERSİZ” İBARELİ DOLARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine polis ekipleri 9 Ağustos’ta adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi. 

1 şüpheli “Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek” suçundan yürütülen işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde para dağıtan grubun OnlyFans içerik üreticileri olduğu ortaya çıkmıştı.


Beyoğlu İStiklal caddesi dolar gözaltı

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