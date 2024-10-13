İstiklal Caddesi'nde kavga! Polis hızla müdahale etti
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden sona erdi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saniyeler içerisinde olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.
Kavga, sabah saat 07.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde çıktı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Saniyeler içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polisin kısa süredeki müdahalesiyle kavga son buldu.
Etiketler: #Beyoğlu #İStiklal caddesi
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi’nde polise saldırı!
- Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti!
- İşte il olması muhtemel 19 ilçe
- Erdoğan'dan 'yeni çözüm süreci' açıklaması
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çukuru' üretildi!
- 'Tehlike büyük, İsrail gelecek' diye...'
- Bir avukat yaralandı, sandalyeler havada uçtu!
- Meclis başkanı, kendi kullandığı uçakla Beyrut’a indi
- AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
- Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!