İstiklal Caddesi'nde 'nostaljik tramvay' seferleri durduruldu

9 günlük Şeker Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbullular soluğu dışarıda aldı. İstiklal Caddesi'nin simgelerinden nostaljik tramvay seferleri aşırı yoğunluk nedeniyle bir süreliğine durduruldu.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 08:12
İstiklal Caddesi'nde 'nostaljik tramvay' seferleri durduruldu
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İstanbul Beyoğlu'ndaki nostaljik tramvay, yoğunluk nedeniyle geçici olarak hizmete kapatıldı.

Şeker Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında yaşanan yoğunluk, güneşli havanın etkisiyle artış gösterdi. İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvay seferleri geçici süreliğine durduruldu.

YOĞUNLUK NEDENİYLE KISA SÜRELİ İPTAL EDİLDİ

9 günlük Şeker Bayramı tatili devam ederken İstanbul'un turistik ve tarihi bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek kendini sokağa attı.

İstiklal Caddesi üzerinde ziyaretçileri taşıyan ve yoğun ilgi gören nostaljik tramvay seferleri yaşanan yoğunluk ve yayaların güvenliği nedeniyle geçici süreliğine iptal edildi.



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