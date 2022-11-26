İstiklal Caddesi’ndeki tezgahlar kaldırıldı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 14:55

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda yaşanan bombalı saldırı sonrasında ‘Genel Emir’ yayınlamıştı.

Kararda, "İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir" ifadeleri yer almıştı.

Bu kararın ardından Taksim İstiklal Caddesi'nde birçok güvenlik önlemi alındı. Daha önce sokak müzisyenlerine ve performans sanatçılarına kapatılan caddede, alınan güvenlik önlemlerinden biri de simit ve kestane gibi tezgahların yerlerinin düzenlenmesi oldu. Alınan yeni kararla beraber simit tezgahları bulundukları yerlerinden kaldırılarak ara sokaklara çekildi.

ESNAF TEPKİLİ

İstiklal Caddesi'nde simitçi tezgahı olan Abdülgani Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tezgahın sokak arasına alınması durumunda bile bunu kabul edeceklerini belirterek, "12 senedir meydandaydım, bu sene İstiklal Caddesi'ne geçtim. Bu saatten sonra ne iş yapacağım? Beni zor durumda bırakmasınlar. Biraz daha içeri alsınlar" diye konuştu.

