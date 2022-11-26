İstiklal Caddesi'ndeki yasağa sokak satıcıları ve esnaftan tepki: 'Mağduruz'
İstanbul Valiliği'nin İstiklal Caddesi için yayımladığı 'genel emir'le aldığı yasak kararlarına sokak satıcıları ve esnaftan tepki geldi. Cumuriyet'e konuşan Kestane satıcısı Orakçı, "Biz tamamen mağduruz" derken, piyango bileti satıcısı Kaya, "Böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.
Yeni alınan önlemlerden en çok seyyar satıcılar ve esnaf etkilendi. Cumhuriyet’e konuşan seyyar satıcılar, yeni gelen düzenleme sonrası günlük kazançlarının etkileneceğini söyleyerek tepki gösterdi.
'AİLECEK BİTERİZ'
Çocukluğundan beri İstiklal Caddesi’nde seyyar satıcılık yaptığını belirten kestane satıcısı 54 yaşındaki Ahmet Orakçı, “'Biz tamamen mağduruz' diyerek yapılan düzenlemeye tepki gösterdi. Orakçı, “Bizim herhangi bir kabahatimiz yok, bombayı biz patlatmadık. Burada birçok patlama olayı gördük hiçbiri de bir kestaneci veya simitçi yüzünden değildi. Borçlarımız var, buradan gidersek ailecek bitmişiz demektir” diye konuştu.
(Ahmet Orakçı)
‘KABUL ETMEYİZ’
22 yıldır İstiklal Caddesi’nde piyango bileti sattığını söyleyen 41 yaşındaki Gülcan Kaya ise, “Kabul etmeyiz böyle bir düzenlemeyi. Başka bir mesleğim yok, burada piyango bileti satarak geçimimi sağlıyorum. Buranın esnafına ve insanına alıştığım için bizi başka bir yere gönderirlerse yapamam. Hem kazancım düşer hem de psikolojik olarak da etkilenirim” diyerek düzenlemeye tepki gösterdi.
(Gülcan Kaya)
SATIŞLAR DÜŞTÜ
Seyyar satıcılar düzenlemeden dert yanarken sabit dükkanda esnaflık yapanlar da saldırı sonrası olumsuz etkilenenlerden.10 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Mustafa Orduyeri ise patlama sonrası satışlarında düşüş olduğunu belirtti.
(Mustafa Orduyeri)
Orduyeri, “Patlamadan sonra kalan turistler alışverişlerini yapıp gittiler, devamı da gelmedi. Satışlarımız neredeyse yarı yarıya düştü. Tüm arkadaşlarımız aynı şeyi söylüyor. Bir önceki patlamada da böyle bir durum olmuştu” diye konuştu.
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