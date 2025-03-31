İstiklal Caddesi'ne bayram yoğunluğu
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde havanın güzel olmasını fırsat bilenler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde havaların da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne akın eden vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu.
Polis, Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı’nın çevresini demir bariyerlerle kapattı.
Etiketler: #Taksim Meydanı #İStiklal caddesi
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