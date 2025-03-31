İstiklal Caddesi'ne bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İstiklal Caddesi'ne bayram yoğunluğu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 17:42

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde havanın güzel olmasını fırsat bilenler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde havaların da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne akın eden vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu.

Polis, Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı’nın çevresini demir bariyerlerle kapattı.


Etiketler: #Taksim Meydanı #İStiklal caddesi

İlgili Haberler

Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak? İstanbul'da kapalı olan metro durakları...

Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak? İstanbul'da kapalı olan metro durakları...
Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? 25 Mart M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak?

Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? 25 Mart M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak?
Taksim'de 3 katlı binada yangın paniği

Taksim'de 3 katlı binada yangın paniği
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler