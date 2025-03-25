Yayınlanma: 25.03.2025 - 20:41

Güncelleme: 25.03.2025 - 20:41

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kentteki bazı metro istasyonları geçiçi olarak işletmeye kapatıldı. Peki, Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? 25 Mart M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak?

BUGÜN METROLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir.