Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? 25 Mart M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak?
İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla kentteki bazı metro istasyonlarını kapattı. Peki, Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? 25 Mart M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak?
İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kentteki bazı metro istasyonları geçiçi olarak işletmeye kapatıldı. Peki, Taksim - Şişhane metrosu kapalı mı? 25 Mart M2 Taksim - Şişhane metro durakları ne zaman açılacak?
BUGÜN METROLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir.
Etiketler: #taksim #şişhane #metro istanbul
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