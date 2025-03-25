Taksim'de 3 katlı binada yangın paniği
Beyoğlu Taksim’de 3 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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