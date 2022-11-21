İstiklal'deki terör saldırısında ölen Yağmur'un okulunda anma
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar için okulunda tören düzenlendi. Sırasına çiçek bırakan arkadaşları, Yağmur için gözyaşı döktü.
Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ne gitmişti. Terör saldırısında anne ve kızı hayatını kaybetti.
Okulların ara tatilinin bitmesiyle Yağmur Uçar'ın öğrenim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Törene öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Bağcılar İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz katıldı.
Okul bahçesindeki törende konuşmaların ardından, Yağmur Uçar'ın 10-A sınıfındaki sırası çiçekle süslendi. İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Yağmur'un sırasının önüne oturarak sınıf arkadaşları ile dua etti.
Sınıf arkadaşları Yağmur Uçar'ın fotoğrafını yakalarına taktı. Törende arkadaşları Yağmur için ağladı. Yağmur Uçar'ın sınıfın olduğu katta, Uçar'ın fotoğraflarının olduğu pano yapıldı.
Okuldaki salonun konferans salonuna Yağmur'un ismi verildi. Yağmur'un okul arkadaşları Yağmur'un anısına sınıflarında pano hazırladı.
Video Haberler
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- İstiklal Caddesi'nde 'bombalı paket şakası' iddiası
- Torunu hayatını kaybetti...
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı
- Matrah uyanıklığı