İstinaf mahkemesinden ‘Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ hakkında karar
İstinaf Mahkemesi, Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararını onadı.
Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından geçen yıl Mart ayında beraat kararı verilmişti.
BERAAT KARARI ONANDI
Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, yerel mahkemenin kararının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.
Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı.
ŞİKAYET EDENLERİN İDDİALARI YERİNDE GÖRÜLMEDİ
Ceza Dairesi kararında, “Sanıkların savunmaları ve tüm dosya kapsamı ile sanığın leh ve aleyhindeki toplanan tüm kanıtları inceleyip, irdeleyen ve iddianın reddine ilişkin sebepleri karar yerinde ayrı ayrı gösteren, savunmayı tercih nedenlerini açıklayan, aleyhteki kanıtları hükümlülük için yeterli görmeyen mahkemenin beliren takdir ve kanaati karşısında istinaf başvurusunda bulunan O Yer Cumhuriyet savcısı ve katılan vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla İstinaf başvurularının esastan reddine” ifadelerine yer verdi.
İlgili Haberler
- Metin Akpınar davaya itiraz etti: İstinaf Mahkemesi kararı bozdu
- Metin Akpınar'ın ardından, Müjdat Gezen'den 'oyunculuk' açıklaması: 'Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın...'
- Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz açıklaması
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19 salgını karşısında normalleşmek için erken mi?
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- Esra Kazancıbaşı, eşi Rasim Öztekin'i andı
- OGS dönemi sona eriyor: Son gün 31 Mart
- Les Kurbas Tiyatrosu sığınma merkezine dönüştürüldü
- 1 maçta 3 kaleci birden sakatlandı
- TÜİK açıkladı: 2021 yılı zam şampiyonu belli oldu
- İstinaf'tan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar
- İşte Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in durumu
- Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 2 milyona ulaştı