İstinat duvarı çöktü: 4 bina mühürlendi, 83 kişi tahliye edildi!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:42

Güncelleme: 23.11.2023 - 17:42

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde 11 Kasım tarihinde 6 katlı 14 dairenin bulunduğu binanı istinat duvarı inşaat temeli çalışmaları ve yağış sebebiyle çöktü.

İstinat duvarının yanı sıra Buğday Sokak’ın da bir kısmında göçük oluştu. İhbarda bulunulması üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin neticesinde 14 daireli bina boşaltıldı. Binada ikamet eden 41 kişiden 7’si belediyenin misafirhanesine diğerleri ise akrabalarının yanına yerleştirildi.

YİNE ÇÖKTÜ

İstinat duvarı inşaat firması tarafından 3 gün içinde onarıldı. Ekiplerce yapılan incelemelerin ardından herhangi bir olumsuzluk saptanmaması üzerine 41 kişi evlerine döndü. Bölgedeki toprak kaymaları ise aralıklarla 13 gün boyunca devam etti.

Toprak kaymalarının artmasıyla istinat duvarında ve sokakta ikinci kez çökmeler meydana geldi. Göçüğün giderek büyümesi, Buğday Sokak’ın da kullanıma kapanmasıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan tetkiklerin ardından 14 katlı binada da dahil olmak üzere 4 bina mühürlendi.

İlk çökmede tahliye edilen kişilerin de aralarında olduğu 83 kişi evlerinden çıkarıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi misafirhanelerine kalabilecekleri kaydedildi. Öte yandan olayda kimsenin zarar görmediği bildirildi.

"83 KİŞİ EVLERİNDEN DIŞARIYA ÇIKACAKLAR"

Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz, "16 gün önce çalışma esnasında duvarda bir çökme oldu. Onunla ilgili gerekli tedbirler alındı fakat 1 gün sonra gece 23.00’da vatandaşlar bizi arayıp büyük bir gürültü ile uyandıklarını söylediler. Binanın istinat duvarı çöktü, toprağın yumuşak olması sebebiyle o akşam AFAD ve belediye ekiplerine haber verdik, anında geldiler. Tehlike nedeniyle binada bulunan 41 kişi tahliye edildi. Bina müdürdendi. 3 gün içinde bir çalışma yapıldı. Müteahhit duvarı bitirdi. İzmit Belediyesi ekipleri uygunluk verdikleri için binayı açtılar. İnsanlar evlerine geçti ama şuanda gördüğünüz şekilde yolda bir kayma var. 2 gündür yağmurla birlikte yol kayma yapıyor, arkadaki 4 bina tehlikede. AFAD ile görüştük 4 bina mühürlenecek, 83 kişi evlerinde dışarıya çıkacaklar. Gitmek isteyenleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanesine istemeyenleri otele yerleştireceğiz, mağduriyetleri karşılanacak" diye konuştu.