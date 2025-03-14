Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:13

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Altyapı ve Enerji Grubu iştiraki İSTON AŞ, “İş’te Eşit Kadın Sertifikası” almaya hak kazandı. Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliğiyle gerçekleştirilen bağımsız ve detaylı denetim sürecini başarıyla tamamlayan İSTON, kendi sektöründe bu sertifikayı alan ilk şirket oldu.

Şehircilik projeleri, altyapı çözümleri ve kent estetiğine yönelik çalışmalarıyla sektörde öncü olan İSTON AŞ, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlı duruşunu bir daha adım ileri taşıyarak İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nın sahibi oldu. İSTON, İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı almak için kapsamlı ve titiz bir denetim sürecinden geçti. Toplamda dört gün süren bağımsız değerlendirme sürecinde şirketin insan kaynakları politikaları, işe alım süreçleri, kariyer gelişim fırsatları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, yönetim sistemleri ve tedarik zinciri gibi birçok kritik alan mercek altına alındı. Tüm tesislerde incelemeler gerçekleştirilerek çalışanlarla birebir görüşmeler yapıldı ve eşitlik odaklı uygulamalar detaylı bir şekilde analiz edildi. Denetim sonucunda İSTON AŞ’nin kadın istihdamını artırma, iş yerinde fırsat eşitliği sağlama ve çalışanlarının gelişimine eşit imkanlar sunma yönündeki güçlü taahhüdü belgelenmiş oldu.

İSTON, aldığı bu sertifikayla iş dünyasında eşitlik odaklı dönüşümün bir parçası olmayı taahhüt ediyor. Kurum, kadın çalışan oranını artırmayı, işe alım süreçlerinde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi, iş yerinde kapsayıcı bir kültür oluşturmayı ve eşit haklar temelinde kariyer gelişimi sağlamayı öncelikleri arasına alarak bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. İş’te Eşit Kadın Sertifikası, sadece bir belge olmanın ötesinde şirketin toplumsal cinsiyet eşitliğini iş kültürünün merkezine yerleştirdiğinin ve bu doğrultuda somut adımlar attığının güçlü bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

“EŞİTLİKÇİ İŞ ORTAMINDA DÖNÜM NOKTASI''

İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nın, şirketin sadece mevcut politikalarını belgelemekle kalmayıp, geleceğe yönelik sürdürülebilirlik ve eşitlik taahhüdünü de perçinlediğini vurgulayan İSTON Genel Müdürü Fevzi Alp Atar, “Kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmek, eşit fırsatlar sunmak, kapsayıcı bir iş kültürü oluşturmak, kurumsal duruşumuzun ve değerlerimizin ayrılmaz bir parçası. ‘İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı almak, bugüne kadar attığımız adımların ne kadar doğru ve güçlü olduğunu kanıtlıyor. Ancak bizim için bu bir son değil, daha adil, daha eşit bir iş ortamı yaratma yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktası. Bu başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. İSTON, sektörde eşitlik ve kapsayıcılık konusunda öncü rol üstlenmeye devam edecek” dedi.



