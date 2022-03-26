İSU mesajla İzmit Belediyesi’ni hedef aldı, belediyeden yanıt gecikmedi: 'Karalama mesajları atacağına...'
İzmit Belediyesi, cadde çalışması sonrası bölgede yaşanan su kesintisi nedeniyle, İSU tarafından toplu SMS yoluyla hedef gösterildi. Belediyenin yanıtı ise 22 yıllık ihmali gözler önüne serdi.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSU) talep ettiği alt yapı hizmetini alamayan İzmit Belediyesi, 25 yıldır dokunulmayan Fethiye Caddesi'nin düzenlemesini kendi olanaklarıyla yaparken su borusu patlayınca, İSU tarafından hedef alındı.
SMS İLE HEDEF ALDILAR
İSU, abonelere SMS yoluyla, İzmit Belediyesi tarafından yapımı devam eden altyapı yenileme çalışmaları sırasında şebeke hattına verilen hasar nedeniyle 10 saat boyunca su verilemeyeceğini duyurdu. Mesajda İzmit Belediyesi'nin, adı verilerek hedef gösterilmesi büyük tepki çekti.
BELEDİYE'DEN SERT TEPKİ
İSU tarafından gönderilen mesaja yanıt yine SMS yoluyla İzmit Belediyesi'nden geldi.
Belediye tarafından gönderilen SMS’te, “22 yıldır Fethiye Caddesinin varlığından dahi bihaber olan İSU, halkımıza karalama mesajları atacağına, Fethiye Caddesine, yapıldığı günden bu yana neden bir çivi çakmadığını ve neden boruları çürümeye terk ettiğini açıklasın” ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 2020 yılında, Fethiye Caddesi'nde yapılacak projeyi tanıtırken İSU'nun caddeye yatırım planı olmadığını belirtmişti. Hürriyet, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ın kendisinden resmi yazı istediğini ancak olumlu dönüş olmazsa bir B planı olduğunu ve projeyi kesin olarak gerçekleştireceğini ifade etmişti.
"PARAYSA PARA, BURAYI YAPACAĞIM"
Başkan Hürriyet, yaptığı açıklamada, "Büyükşehirden planları alabilirsek buranın altyapısını ben yapacağım. Paraysa para, burayı yapacağım ama zaman veremiyorum. Büyükşehirin dönüşü bekleyeceğiz ve zamanını beraber planlayacağız. Üç vardiya çalışacağız ve toplu kazma değil kısım kısım yapılmasını sağlayacağız. Her gün müteahhitin başında olacağız" ifadelerine yer vermişti.
İlgili Haberler
- TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı
- İzmit’te öğretmenden öğrencisine ahlaksız mesaj!
- TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı
Video Haberler
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
- 'Baskın seçim olma olasılığı daha önde'
- Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
- Zelenski'den müzakereler için 'adil şartlar' uyarısı
- Kırşehir'de kayıp Hasan ile Şeyma'dan haber alınamıyor
- İYİ Partili isimden 'yeni seçim yasası' tepkisi
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
En Çok Okunan Haberler
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Suudi Arabistan GP'si yapılacak mı? Açıklama geldi
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçının salonu değişti
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
- CHP'li Özgür Özel: Derhal gözden geçirilmeli
- İzmit'i karıştıran 'algı SMS'i
- Kanal İstanbul için yeni ihale
- 'Eşkıya', 'haydut', 'zorba' sözleri hakaret sayılmadı
- 'Bulgaristan çok pahalı, her şeyi buradan alıyoruz'