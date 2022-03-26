İSU mesajla İzmit Belediyesi’ni hedef aldı, belediyeden yanıt gecikmedi: 'Karalama mesajları atacağına...'

26 Mart 2022 Cumartesi, 13:10

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSU) talep ettiği alt yapı hizmetini alamayan İzmit Belediyesi, 25 yıldır dokunulmayan Fethiye Caddesi'nin düzenlemesini kendi olanaklarıyla yaparken su borusu patlayınca, İSU tarafından hedef alındı.

SMS İLE HEDEF ALDILAR

İSU, abonelere SMS yoluyla, İzmit Belediyesi tarafından yapımı devam eden altyapı yenileme çalışmaları sırasında şebeke hattına verilen hasar nedeniyle 10 saat boyunca su verilemeyeceğini duyurdu. Mesajda İzmit Belediyesi'nin, adı verilerek hedef gösterilmesi büyük tepki çekti.

BELEDİYE'DEN SERT TEPKİ

İSU tarafından gönderilen mesaja yanıt yine SMS yoluyla İzmit Belediyesi'nden geldi.

Belediye tarafından gönderilen SMS’te, “22 yıldır Fethiye Caddesinin varlığından dahi bihaber olan İSU, halkımıza karalama mesajları atacağına, Fethiye Caddesine, yapıldığı günden bu yana neden bir çivi çakmadığını ve neden boruları çürümeye terk ettiğini açıklasın” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 2020 yılında, Fethiye Caddesi'nde yapılacak projeyi tanıtırken İSU'nun caddeye yatırım planı olmadığını belirtmişti. Hürriyet, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ın kendisinden resmi yazı istediğini ancak olumlu dönüş olmazsa bir B planı olduğunu ve projeyi kesin olarak gerçekleştireceğini ifade etmişti.

"PARAYSA PARA, BURAYI YAPACAĞIM"

Başkan Hürriyet, yaptığı açıklamada, "Büyükşehirden planları alabilirsek buranın altyapısını ben yapacağım. Paraysa para, burayı yapacağım ama zaman veremiyorum. Büyükşehirin dönüşü bekleyeceğiz ve zamanını beraber planlayacağız. Üç vardiya çalışacağız ve toplu kazma değil kısım kısım yapılmasını sağlayacağız. Her gün müteahhitin başında olacağız" ifadelerine yer vermişti.