İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'e: Silah ambargosu yok, YPG/PYD'yi desteklemiyoruz

21 Ekim 2022 Cuma, 12:21

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci belirsizliğini korurken, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında görüşmeler devam ediyor.

İsveç'te yeni hükümetin kurulmasının ardından, NATO'ya üyelik çalışmaları ivme kazandı.

Özellikle yeni Başbakan Ulf Kristersson liderliğindeki hükümet, NATO'ya üyelik ile ilgili açıklamalar ve Türkiye'ye yönelik mesajlar ile dikkatleri üzerine topladı.

Krissterson, bu kapsamda en kısa sürede Ankara'yı ziyaret etmek istediğini dile getirerek, "Bu sinyali Türk dostlarımıza çoktan gönderdik. Şu anda ziyaret takvimini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kristersson, terörle mücadelenin ülkesi için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu alanda iş birliği iki ülkenin de çıkarınadır. Terör saldırılarına maruz kalan ülkeleri çok iyi anlıyorum. Yeni bir ülke ile askeri iş birliği yapacaksanız, hassasiyetlerini anlamalısınız. Türkiye, terörle mücadelede çok güçlü bir konumda yer alıyor" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Sözcüsü Klara Höök, İsveç ve Türkiye arasında gerçekleşen görüşmeleri ve iki ülke arasındaki son gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Klara Höök

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Klara Höök, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında Haziran ayında Madrid'de imzalanan mutabakata dikkat çekerek, İsveç'in Finlandiya ile birlikte NATO'ya katılmayı hedeflediğini kaydetti.

Höök, üç ülke arasındaki temaslara değinerek, üst düzeylerde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Höök, İsveç hükümetinin, mutabakatta yer alan yükümlülükleri yerine getireceği konusunda "çok açık ve net" olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, İsveç'e yönelik terörle mücadele alanında çağrıları değinen Höök, Stokholm yönetiminin, Ankara'nın güvenlik endişelerini "çok ciddiye" aldığını aktardı.

"YPG/PYD'YE DESTEK SAĞLAMIYORUZ"

Türkiye ile İsveç arasında planlanan iki günlük toplantı kapsamında iki ülkenin Adalet Bakanlığı'ndan temsilciler 5 Ekim'de Ankara’da bir araya gelmişti.

Yapılan ilk toplantıda, İsveç'ten terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesi talep edildi.

Basında çıkan haberlere göre Adalet Bakanlığı tarafından İsveç'ten 11 FETÖ, 13 PKK, 2 TKP/ML-TİKKO ve 1 DHKP-C mensubunun iadesi isteniyor.

Höök, konuya ilişkin olarak İsveç'in terör gruplarına ev sahipliği yaptığı iddialarını reddetti.

İsveç'in, terör örgütü IŞİD karşıtı küresel koalisyonda yer aldığını belirten Höök, terör örgütü YPG/PYD'ye herhangi bir destek sağlamadıklarını ifade etti.

"SİLAH AMBARGOSU UYGULANMADI"

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), 30 Eylül'de Türkiye'ye yönelik silah ve mühimmat ihracatı kısıtlamasının kaldırıldığını duyurmuştu.

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye'nin ihtiyacı olduğu taktirde ML11 (elektronik ekipman), ML21 (yazılım) ve ML22 (teknik yardım) kapsamında askeri teçhizat ve ekipmanları ihraç edebileceğini açıklamıştı.

Höök, İsveç'in, Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uyguladığına ilişkin iddialara cevap vererek, silah ambargosunun söz konusu olmadığını aktardı.

"SİLAH İHRACATI İÇİN LİSANS ALMAK GEREKİYOR"

Ülkelerin silah ihracatına yönelik lisans almak için başvuru yaptığını aktaran Höök, lisans konusunda İsveç Stratejik Ürünler Müfettişliği'nin (ISP) faaliyet gösterdiğini söyledi.

Höök, "Stratejik Ürünler Müfettişliği, her lisans başvurusunu olay bazında değerlendirir" dedi.

İsveç'in, Türkiye'ye yönelik silah ve mühimmat ihracatı kısıtlamasının kaldırıldığını hatırlatan Höök, "ISP, İsveçli bir silah ve savunma şirketine, Türkiye'ye karşı askeri teçhizat ihraç etmesi için ihracat lisansı verdi" ifadelerini kullandı.