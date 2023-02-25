İsveç İç Güvenlik Servisi: PKK'yı İsveç'te organize suç çeteleri finanse ediyor

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:37

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 16:12

İsveç İç Güvenlik Servisi (SEPO) Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını" söyledi.

Trehörning, "Miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK'nın ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim" dedi.

"PKK'YI ÇETELER FİNANSE EDİYOR"

Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK'ya haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.

Susanna Trehörning

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ YASA YOLDA

Öte yandan Trehörning, Dagens Industri dergisinin, "SEPO'nun, PKK'nın İsveç'teki faaliyetleriyle başa çıkmak için yeterince çaba sarf ettiğini düşünüyor musunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu bizim faaliyetlerimizin bir parçası ve uzun zamandır, on yıllardır devam ediyor. Zaman zaman yüksek yoğunluklu, zaman zaman da düşük yoğunluklu oldu. Bu yaz, terör örgütlerine katılımı yasaklayan yeni bir yasa yürürlüğe girecek."

Habere göre, yasa yürürlüğe girdiğinde ön soruşturmaların sayısının artmasını bekliyor. Yasa ile birlikte şüphelilere daha erken bir aşamada müdahale edebileceğini işaret eden Trehörning bunu doğruluyor.

ANINDA MÜDAHALE...

Trehörning, sözlerine şöyle devam etti:

"[Teröristlere] radikalleşme sürecinin sonlarına doğru ya da insanlar bir saldırı gerçekleştirmeye hazır olduklarında müdahil olmak istemiyoruz. İnsanlar bir terör örgütüne dahil olmaya başlar başlamaz orada olmak ve müdahale edebilmek istiyoruz ki bu yasa bunu mümkün kılıyor..."