CHP'li kadın meclis üyesine hakaret etmişti: AKP’li Belediye Başkanı hakkında tedbir kararı verildi

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:48

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:49

AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Belediye Meclisi’nin nisan ayı oturumunda Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Meclis Üyesi Bahar Günçiçek'e hakaretlerde bulunmuştu.

BirGün'ün haberine göre, Bahadır, CHP’li kadın meclis üyesine hitaben “İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin” ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li Meclis Üyesi Bahar Günçiçek, Bahadır’ın bu sözleri nedeniyle yargıya başvurdu. Bakırköy Aile Mahkemesi, Günçiçek için 6284 Sayılı Kanun’a göre koruma kararı verdi.

Mahkeme kararında, AKP’li Hakan Bahadır’a karşı “Tedbir kararı verilmesi yönünden aciliyet unsurunun gerçekleştiği” ifade edildi.

KARARA UYMAZSA CEZAEVİNE GİRECEK

Mahkeme, Bahadır’ın, “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası çerçevesinde, Günçiçek’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına” karar verdi.

Kararın bir ay geçerli sayılmasına da hükmedildi. Bahadır, karara uymaz ise hakim kararıyla 3 günden 10 güne kadar zorla hapis uygulanacak.