İşyeri sahibi kolunu makineye kaptırdı!

Çorum'da bir makine imalathanesinde iş yeri sahibi, makineye kaptırdığı kolunun kopması sonucu ağır yaralandı.

AA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 08:21
İşyeri sahibi kolunu makineye kaptırdı!
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Alınan bilgiye göre, Tuncay K. Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki ambalaj makineleri imalathanesinde çalıştığı sırada kolunu makineye kaptırması sonucu ağır yaralandı.

İş kazasında kolu kopan Tuncay K, iş yeri çalışanları tarafından kopan koluyla birlikte araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


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