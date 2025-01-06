İşyerinde izdiham... İndirimi duyan mağazaya akın etti!

Bartın’da cep telefonu aksesuarı satan bir işyerinde indirim yapılınca izdiham yaşandı.

İşyerinde izdiham... İndirimi duyan mağazaya akın etti!
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:52

Bartın Hükümet Caddesi'nde bulunan ve cep telefonu aksesuarları satan bir işyerini satın alan Ramazan Gülmez, işyerindeki malzemeleri elden çıkarıp kuyumcu dükkanı açmak istedi.

Ramazan Gülmez, devren aldığı işyerindeki malzemeleri elden çıkarmak amacıyla yüzde 40 ile yüzde 90 arasında indirime gitti. Normalde fiyatları 100 TL ile 2 bin TL arasında değişen yüz binlerce adet cep telefonu kılıfı, kırılmaz cam, powerbank, kulaklık, akıllı saat yurttaşların yoğun ilgisini gördü.

Mağaza önünde sıraya giren insanlar, bazı ürünleri yarı fiyatına, bazı ürünleri ise 10’da 1 fiyatına satın alma fırsatı buldu.

"İSTEYEN HERKESİ BEKLERİZ"

İşyeri sahibi Gülmez ise "İndirimi vatandaşa hizmet amacıyla yaptık. Herkes bu kısıtlı zamanda gelip ihtiyacını uygun fiyata alabiliyor. İsteyen herkesi bekleriz" diye konuştu.


Etiketler: #Bartın #işyeri #İndirim

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