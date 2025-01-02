İşyerinde otururken silahlı saldırıya uğradı

Adıyaman’da, gece saatlerinde işyerinde otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İşyerinde otururken silahlı saldırıya uğradı
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İHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 00:57

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo Caddesi yakınlarında faaliyet gösteren bir işyerinde oturan M.P. isimli kişi, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan M.P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #silahlı saldırı

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