İşyerinde sentetik ecza hap satışına tutuklama

10 Ekim 2022 Pazartesi, 14:23

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli hareketleri olan kişiyi durdurup, üst araması yaptı. Üzerinden 4 sentetik ecza hap çıkan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

160 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin hapları U.B.'den satın aldığı belirlendi. Ekipler, U.B.'nin işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 118 sentetik ecza hap, 7, 65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 160 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen U.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.