Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6-7 Ekim'de İzmit ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
YÜKSEK MÜKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 37,6 gram metamfetamin, 21 gram skunk, 1 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 980 lira ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 2'si ise haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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