Şarköy'de bağ evine 'uyuşturucu' operasyonu

08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:22

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesi Çengelli Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bağ evine operasyon düzenledi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Ekipler, evde yaptıkları aramalarda; 31 kök kenevir, 420 gram toz esrar, 400 gram kubar esrar, 60 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kılıç ve 2 kama ele geçirdi. N.S.E. ve M.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.