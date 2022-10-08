Şarköy'de bağ evine 'uyuşturucu' operasyonu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarıyla bağ evine düzenlediği operasyonda; 420 gram toz, 400 gram kubar esrar, 60 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.

DHA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:22
Şarköy'de bağ evine 'uyuşturucu' operasyonu
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesi Çengelli Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bağ evine operasyon düzenledi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Ekipler, evde yaptıkları aramalarda; 31 kök kenevir, 420 gram toz esrar, 400 gram kubar esrar, 60 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kılıç ve 2 kama ele geçirdi. N.S.E. ve M.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. 


Şarköy uyuşturucu Operasyon

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