İşyerinde tabancayla öldürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde, İbrahim Karaaslan, işyerine gelen R.Y. tarafından alacak tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan R.Y. yakalanıp, gözaltına alındı.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir handa esnaf olan Karaaslan ile işyerine gelen R.Y. arasında, 13 Ağustos Cumartesi saat 15.00 sıralarında iddiaya göre alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Y., Karaaslan'a tabancayla ateş edip kaçtı.
KURTARILAMADI
Karaaslan kanlar içinde yerde kalırken, diğer esnafın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Karaaslan, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karaaslan burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karaaslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
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