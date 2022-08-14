İşyerinde tabancayla öldürüldü

14 Ağustos 2022 Pazar, 13:11

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir handa esnaf olan Karaaslan ile işyerine gelen R.Y. arasında, 13 Ağustos Cumartesi saat 15.00 sıralarında iddiaya göre alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Y., Karaaslan'a tabancayla ateş edip kaçtı.

KURTARILAMADI

Karaaslan kanlar içinde yerde kalırken, diğer esnafın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Karaaslan, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaaslan burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karaaslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.